Rusya'da Wagner ve darbe girişimi hareketliliği

Rusya'da Wagner hareketliliği yaşanıyor.

İddialara göre Rus paralı asker grubu Wagner, cephede yaşadıkları kayıplardan Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığını sorumlu tutarak onlara savaş açtı.

Sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımlarda Wagner'e ait olduğu ileri sürülen bir bildiri metni yer alıyor.

İddiaya göre Kremlin'e yürüme tehditleri savuran Wagner komutanına karşı Rus ordusu ve iç güvenlik birimleri harekete geçti.

WAGNER'E OPERASYON İDDİASI

Gelen son dakika bilgisine göre Rusya'da Wagner ofislerine baskınlar düzenleniyor.

UKRAYNA MEYDASI: BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Ukrayna medyasında yer alan iddialara göre ise Wagner ve düzenli Rus ordusu birlikleri arasında cephede çatışmalar çıktı.

Sosyal medyada dolaşan bildiri ise şöyle:

"PMC Wagner Komutanlar Konseyi şu kararları aldı ve duyurdu:

"Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı.

- Askerlerin hayatını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz.

-Bugün onlarca, on binlerce Rus askerinin hayatını mahveden adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak.

-Karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz. Ve başımızın üzerinde gördüğümüz herhangi bir havacılık da yok edilecek.

-Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. İdeal olarak, yolumuzdakiler dışarı çıkmıyor.

-Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz.

-Cumhurbaşkanlığı makamı, Hükümet, İçişleri Bakanlığı, Rosgvardia ve diğer departmanlar eskisi gibi çalışmaya devam edecek.

-Rus askerlerini yok edenlerle hesaplaşacağız. Ve cepheye geri döneceğiz.

-Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek."

