Rusya'da yasa dışı silah ustalarına operasyon

Rusya'da yasadışı silah ustalarına yönelik düzenlenen operasyonda, 86 kişi gözaltına alındı ​​ve dokuz yeraltı atölyesine el konuldu.

Rusya Federal Güvenlik Merkezi (FSB)'nin Halkla İlişkiler Merkezi (DSP)'den bu sabah yapılan açıklamada operasyonun, İçişleri Bakanlığı ve Rosgvardia tarafından Rusya'nın 32 bölgesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Sonuç olarak, 197 yerli ve yabancı yapılmış ateşli silaha el konuldu. Ele geçirilenler; 18 makineli tüfek, 126 tabanca ve revolver, 16 hafif makineli tüfek, 38 karbür ve tüfek, RPO-A Shmel 'roket alev makinası, 2 RPG-26 tanksavar bombası fırlatıcı 11 el bombası, 33 kilogram patlayıcı (barut, trotil), 88 elektrikli patlayıcı, silahlar için yaklaşık 300 ana parça, çeşitli kalibrelerde 10 binden fazla kartuş ve üretimi için 9 binin üzerinde bileşen.

FSB, "Silahların modernizasyonu ve mühimmat üretimi konusundaki 9 yeraltı atölyesinin etkinliği durduruldu" dedi.

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 222 (yasadışı silah kaçakçılığı), 222.1 (patlayıcıların yasa dışı dolaşımı) ve 223 (yasadışı silah üretimi) maddeleri uyarınca ceza davalarının açılması bekleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net