Rusya'daki isyanda yeni gelişme: Durdu
Rusya'daki isyancı grup Wagner'in Moskova'ya doğru ilerleyişini Lukaşenko'nun devreye girmesiyle durdurduğu belirtiliyor.
Asya 24.06.2023, 20:21 24.06.2023, 20:42
Rusya'daki Wagner ayaklanmasında son dakika yeni bir gelişme yaşandı.
Wagner'in Moskova'ya doğru hareketi devam ederken Belarus devreye girdi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Belarus Devlet Başkanlığı basın servisine göre Prigojin, Lukaşenko’nun ‘Wagner’in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması’ yönündeki teklifini kabul etti.
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