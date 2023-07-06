Rusya'dan füzeli saldırı, en az 4 ölü

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus füzesinin Lviv kentindeki bir apartmana isabet etmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gece sivillere yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus füzesinin Lviv kentindeki bir apartmanı vurduğunu aktaran Klimenko, apartmanın 3. ve 4. katlarının hasar gördüğünü kaydetti.

Klimenko, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek "Sabah 07.00 itibarıyla 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı, 7 kişi kurtarıldı, 64 kişi tahliye edildi." ifadesini kullandı.

Bakan Klimenko, insanların enkaz altında mahsur kaldıklarına ilişkin bilgilerin olduğunu aktardı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da son 24 saatte Rusya'nın, Ukrayna topraklarına 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtilerek, tüm hedeflerin savunma sistemlerince imha edildiği bildirildi.

Aklamada, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna askerlerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 59 hava saldırısı düzenlediği, çok namlulu füze sistemlerinden 65 atış gerçekleştirdiği kaydedildi.

KIEV'DE MAHKEME BİNASINDA PATLAMA

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir mahkeme binasında meydana gelen patlamada, patlayıcı ile saldırı gerçekleştirdiği belirtilen kişinin öldüğü, 2 emniyet personelinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Şehir Askeri İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kiev'deki Şevçenko Bölge Mahkemesi'nde yerel saatle 17.20'de patlama meydana geldi.

Olay yerine gelen Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlayıcıyla saldırı düzenleyenin İgor Gumenyuk isimli sanık olduğunu söyledi.

Klimenko, "Gumenyuk, duruşma sonrasında kendisini tuvalete kilitleyerek güvenlik güçlerinin üzerine patlayıcı attı. Bunun ardından Gumenyuk, binadan kaçmaya çalıştı ancak havaya ateş eden polis tarafından durduruldu. Bu esnada Gumenyuk, bir odaya kapandı ve tekrar emniyet personelinin üzerine patlayıcı attı. Gumenyuk öldü, 2 emniyet personeli yaralandı." dedi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Klimenko, patlayıcıların mahkeme binasına ne şekilde getirildiğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Klimenko, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

2015'te Ukrayna Parlamentosu binasının yanında gerçekleştirilen ve Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan 4 kişinin hayatını kaybettiği el bombalı saldırının şüphelilerinden biri olan İgor Gumenyuk'un bugün mahkeme binasında duruşmasının olduğu öğrenildi.