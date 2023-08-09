Rusya'dan KKTC için tarihi adım, dünyada ilk

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin yaptırımlarına karşı şaşırtıcı hamlelerini artırıyor.

Afrika ülkelerinde batılı ülkelere karşı başlattığı mücadeleye benzer bir karar da KKTC için alındı. ABD ve Avrupa'nın tanımaktan geri durduğu KKTC'de Rusya ilk kez konsolosluk açıyor.

Rusya merkezli TASS haber ajansı, Moskova yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açma kararı aldığını dünyaya duyurdu.

Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi konuyla ilgili değerlendirmesinde "Kıbrıs'ı kuzeyinde (KKTC'de) konsolosluk hizmetleri sağlama kararının siyasi anlamı/iması yok ve oradaki Ruslara yönelik gereklilikler nedeniyle belirlendi" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DEN SONRA İKİNCİ ÜLKE OLDU

Rusya'nın konsolosluk açma kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Atılan adımla birlikte Türkiye'den sonra KKTC'yi tanıyan ikinci ülke Rusya oldu. Elde edilen verilere göre Ada'nın kuzeyinde 50 binden fazla Rus vatandaşı yaşıyor.