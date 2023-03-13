Rusya'dan saldırıya devam mesajı

Rusya, Ukrayna savaşını bitirme çağrılarına karşılık savaşı sürdürmeye kararlı olduğu mesajını verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili belirlediği hedeflere sadece askeri yollarla ulaşılabileceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eski Münih Güvenlik Konferansı Başkanı ve emekli Büyükelçi Wolfgang Ischinger'in "Batı'nın Ukrayna ile ilgili bir barış planı ve bir temas grubu oluşturması gerektiği" yönündeki açıklamasını gazetecilere değerlendiren Peskov, söz konusu görüşe katılmadıklarını vurguladı.

Peskov, Ukrayna meselesinin çözümünde barış yoluna geçiş için gerekli koşulların oluşmadığını belirterek, "Belirlenen hedeflere ulaşılması, bizim için öncelikli ve her zaman böyle olacak. Bu hedeflere şimdi sadece askeri yollarla ulaşılabilir." ifadesini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'ya planladığı ziyaretle ilgili soruya Peskov, "Usulen liderlerin dış ziyaretleri, karşılıklı anlaşma ile aynı anda resmen duyurulur. Hazır olduğumuzda konuyla ilgili bilgi veririz." dedi.