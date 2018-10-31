Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınında patlama

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Arhangelsk kentinde bulunan merkez binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Patlamanın sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Ajanslar
Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü açıklandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Arhangelsk kentinde bulunan merkez binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Patlamanın sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Ajanslar