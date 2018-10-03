Rusya İran’ın gönlünü almak istiyor

Enerji Haftası Forumu’nda konuşan Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, İran’la uzun zamandır ortak olduklarını ve farklı projelerle bu ortaklığın daha da ileri gitmesi gerektiğini ifade etti.

İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol piyasasını dengeleme bahanesiyle İran'ın pazar payını kapma peşinde olduğunu söylemişti.

Petrol piyasasında ABD tarafından İran’a uygulanan ambargo ile sıkı müttefik olan iki ülke pazar payı konusunda karşı karşıya gelmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 12:28