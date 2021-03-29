Rusya, Myanmar ordusunun yanında

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu ve darbe karşıtı protestoların sürdüğü Myanmar’a ziyarette bulunarak iki ülke arasındaki askeri ilişkileri derinleştirmek istediğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, beraberindeki heyetle, Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 76. yıl dönümü için geçen hafta sonu yapılan askeri geçit törenlerine katılmak üzere Myanmar'a gitti.

Fomin, Myanmar’da cuntanın başındaki Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile de bir araya geldi.

Ziyaretin, geçen yıl yapılan Sovyet ordusunun 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferin 75. yıl dönümü programına Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing’in katılmasına cevap olarak yapıldığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Taraflar stratejik ortaklık ruhu içinde askeri ve teknik iş birliğini derinleştirmek için birikmiş potansiyeli olabildiğince verimli kullanmak istediklerini belirttiler." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Myanmar’daki askeri geçit töreninde, Rus yapımı silahların yer alması dikkati çekti.

Rusya ve Myanmar arasındaki askeri teknik iş birliği 2001’den bu yana devam ediyor. Rusya’nın bu süre içerisinde silah satışları yaptığı Myanmar ile bu iş birliği son 5 yıldır daha da yoğun bir şekilde sürüyor.

Myanmar’da ordunun yönetime el koymasından kısa bir süre önce 22 Ocak’ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bu ülkeye resmi ziyarette bulunmuştu. Şoygu, bugün cuntanın başında bulunan Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile görüşmüş, iki ülke arasında silah satış anlaşması imzalanmıştı.

AA