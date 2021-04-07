'Rusya Pakistan'a askeri destek sunmaya hazır'

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında askeri işbirliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Pakistan'a askeri teçhizat gönderilmesi yoluyla da olmak üzere bu ülkenin terörle mücadele potansiyelini pekiştirmeye katkı sunmaya hazır olduğunu teyit ettik. Bölgenin tüm ülkeleri buna ilgi duyuyor" dedi.

Bakan Lavrov, Rusya ile Pakistan'ın dağ koşullarında düzenli ortak taktik tatbikatlarına, terör ve korsanlıkla mücadele alanlarında donanma tatbikatlarına devam edeceğini de vurguladı.

Lavrov ve Kureyşi, Afganistan'ın kuzey ve doğu bölgelerindeki terör gruplarının güçlenmesinin her iki tarafı endişelendirdiğini belirterek Afganistan'a kapsayıcı hükümet yapılarının kurulması için destek sunulması konusunda mutabakat sağladı.

"LNG sevkiyatıyla ilgili tekliflerimizi sunduk"

Bu arada Lavrov, Rusya'nın Pakistan'a sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik etme teklifi sunduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Yakın geçmişte her iki taraf da, Gazprom, Rosneft ve Novatek şirketleri üzerinden LNG sevkiyatına ilgi duyduklarını açıklamıştı. Bununla ilgili tekliflerimizi sunduk, Pakistanlı partnerlerimizin yanıtını bekliyoruz" diye konuştu.

Başta 'Kuzey-Güney' doğalgaz boru hattı olmak üzere iki ülke arasındaki enerji işbirliğiyle ilgili diğer konuları da ele aldıklarını kaydeden Lavrov, "2015 tarihli hükümetlerarası anlaşmalar mevcut, şu anda bazı konular netleştiriliyor ve bir ek protokol yapılacak. Pakistan tarafı bu protokolü imzaladığında çalışmalara başlanabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik