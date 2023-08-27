Rusya Prigojin'in öldüğünü resmen doğruladı

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in de için de bulunduğu Moskova'dan St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, Tver'de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Prigojin'in de bulunduğunu teyit etti.

KARA KUTU BULUNMUŞTU

Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), Yevgeny Prigojin'in yolcu listesinde olduğu düşen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaştıklarını açıkladı.

SLEDCOM'un açıklamasında "İlk incelemelere göre kaza yerinde 10 ceset bulundu. Kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılmaktadır. Uçuş kayıt cihazlarına el konuldu ve olay yerinin detaylı incelemesi devam ediyor. Şu anda, kazanın tüm koşullarını belirlemek için önemli olan eşya ve belgelere de el konulmaktadır ve gerekli adli incelemeler yapılacaktır" denildi.

SON RÖPORTAJI ŞÜPHELERİ ARTIRMIŞTI

Uçak kazasında öldüğü açıklanan Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in nisan ayında verdiği bir röportajdaki ifadeleri, paralı askerin ölmediği yönündeki iddiaları iyice köpürttü. Prigojin demecinde ülkesine yalan söylemektense öldürülmeyi tercih ettiğini söylemiş ve havada parçalara ayrılan bir uçaktan bahsetmiş.

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ve beraberindeki dokuz kişiyi taşıyan özel bir uçağın 23 Ağustos Çarşamba akşamı Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düştüğü, uçaktaki 10 kişinin de öldüğü açıklanmıştı. Prigojin'in haziran ayında Rusya yönetimine karşı silahlı ayaklanma girişimi nedeniyle yaşanan olayda Kremlin'in dahli olabileceği iddia edilmiş, Kremlin ise bu iddiaların 'tamamen yalan olduğunu' söylemişti.

Wagner lideri Prigojin'in eski röportajı ortalığı karıştırdı! Havada parçalanan bir uçaktan bahsetmiş

"BENİ ÖLDÜRÜN DAHA İYİ"

Prigojin söz konusu isyan öncesinde, 29 Nisan'da yayınlanan röportajında Rusya'nın savunma müesses nizamının doğruyu söyleyenleri yavaş yavaş uzaklaştırdığını, Rusya'nın bu sebeple bir felaketin eşiğinde olduğunu iddia ettiği ortaya çıktı. Wagner'e yakın "Gri Bölge" (Grey Zone) isimli Telegram kanalında yayınlanan klipte, Prigojin'in, "Bugün, kaynama noktasına ulaştık. Neden mi bu kadar dürüst konuşuyorum? Bu ülkede yaşamaya devam edecek o insanlardan önce hakkım yok çünkü. Onlara yalan söyleniyor. Beni öldürün daha iyi" ifadelerini kullandığı görüldü.

Wagner lideri Prigojin'in eski röportajı ortalığı karıştırdı! Havada parçalanan bir uçaktan bahsetmişYevgeniy Prigojin. Yevgeniy Prigojin, videonun devamında ise şöyle konuşmuş "Ama yalan söylemeyeceğim. Dürüstçe söylemeliyim ki Rusya bir felaketin eşiğinde. Eğer bu dişli çarklar bugün düzeltilmezse sonra uçak havada parçalara ayrılır."

Prigojin'in röportajında kullandığı ifadeler çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından "O hala hayatta", "Prigojin ölmedi" şeklinde yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.