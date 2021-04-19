Rusya ve Çin yeni aşı anlaşması imzaladı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Çin’deki Hualan Biological Bacterin ilaç şirketi ile senede 100 milyon dozu aşkın aşı üretimini içeren bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Sputnik V aşısının iki doz şeklinde uygulandığı düşünülürse, söz konusu anlaşma senede 50 milyon kişinin koronavirüse karşı aşı olmasını sağlayacak.

Sputnik V aşısı, şimdiye dek 60 ülkede kullanım için onaylanmış durumda. Söz konusu ülkelerin toplam nüfusu 3 milyarı aşıyor.

​RDIF daha önce Çin’deki TopRidge Pharma şirketi ile senede 100 milyon dozu aşkın aşı üretimi konusunda anlaşmıştı. RDIF’in, Çin’de bulunan Shenzhen Yuanxing Gene-tech şirketi ile de senede 60 milyon doz aşı üretimini içeren bir anlaşması bulunuyor.

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının etkinliğinin yüzde 90’ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda.

Kaynak: Sputnik