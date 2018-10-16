Rusya ve Pakistan'dan askeri tatbikat

Rusya-Pakistan "Dostluk 2018" askeri tatbikatı, 21 Ekim'den 4 Kasım'a kadar Pakistan'ın dağlarında düzenlenecek.
Rus Güney Askeri Bölgesi Başkanı Vadim Astafyev Salı günü basın mensuplarına verdiği demeçte, Rusya ve Pakistan silahlı kuvvetleri "Friendhsip 2018" askeri tatbikatlarının 21 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Pakistan'ın Pabbi Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin eğitim merkezinde yapılacağını açıkladı. Karaçay-Çerkesya'dan 70'den fazla dağ komandosu da tatbikatlara katılacak.
İki ülkenin silahlı kuvvetleri mensupları, deniz seviyesinden 1.400 metre yükseklikte görev yapacak.
Astafyev, "Dostluk" tatbikatlarının 2016 yılından beri yapıldığını hatırlattı. 2017 yılında 200'den fazla asker tatbikata katıldı. Askeri tatbikat Kuzey Kafkasya'da deniz seviyesinden 2.300 metre yükseklikte yapıldı.
Kaynak: www.dunyabulteni.net