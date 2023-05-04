Rusya'da Zelensky'yi öldürme çağrıları

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, dün gece Kremlin’e yapılan saldırıyı "terör eylemi" şeklinde tanımlayarak “Bugünkü terör saldırısının ardından Zelenskiy ve zümresinin fiziki tasfiyesinden başka seçenek kalmadı.” dedi.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kremlin’e insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırı nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e tepki gösterdi.

Saldırının bir "terör eylemi" olduğunu belirten Medvedev, “Bugünkü terör saldırısının ardından, Zelenskiy ve zümresinin fiziki tasfiyesinden başka seçenek kalmadı. Ona koşulsuz teslim anlaşması imzalanması için bile ihtiyaç yok.” ifadesini kullandı.

Kremlin’den bugün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna gece İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğu bildirilmişti.

Zelenskiy ise Putin'e veya Moskova'ya saldırmadıklarını belirterek “Kendi bölgemizde savaşıyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.