Rusya’dan Afganistan için çözüm önerisi

Amerikan güçlerinin çekilmesinden sonra Afganistan’da iç savaş başlayacağı öne sürülürken, Rusya, Afganistan sorununun çözümü konusunda çarpıcı bir öneride bulundu.

ISNA haber ajansının Sputnik’e dayandırdığı haberine göre Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’da çözüm için koalisyon önerisinde bulundu.

Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, “Rusya, Afganistan’da Taliban da dahil olmak üzere tüm grupların temsilcilerinin yer aldığı bir koalisyon hükümeti kurulması gerektiğine inanıyor. Afganistan’ın krizden kurtulması için tek yol budur” dedi.

Afganistan’daki mevcut çıkmazın aşılması için tek seçeneğin tüm grupların yer aldığı bir koalisyon hükümeti kurulması olduğunu savunan Zamir Kabulov, uluslararası toplumun da böylesi bir hükümetin kurulmasına yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Petroşev’in Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib ile bugün bir görüşme yaptığı ve görüşmede Amerikan güçlerinin ülkeden çıkmasından sonra Afganistan’ın güvenliğinin ele alındığı bildirildi.

Amerikan Başkanı Joe Biden, 11 Eylül 2021 tarihine kadar Afganistan’daki Amerikan askerlerinin tamamen çekileceğini açıklamıştı.

Amerikan istihbarat kurumları ise Amerikan güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinden 6 ay veya bir yıl sonra mevcut Afganistan’ın yönetiminin tamamen çökebileceği öngörüsünde bulunmuştu.

Kaynak: YDH