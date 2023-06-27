Saddam Hüseyin'in idam öncesi son fotoğrafı

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in idam edilmeden önce Yargıtay başkanıyla aynı odada otururken çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı. Dönemin mahkeme başkanı, idamından dakikalar önce fotoğrafın ayrıntılarını ve Saddam'ın son sözlerini anlattı.

Saddam Hüseyin’in idam edilmeden önce Irak askeri istihbarat teşkilatı binasına ait bir odasında çekilen yeni bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafta Saddam, elinde bir Kur’an-ı Kerim ile Irak Temyiz Mahkemesi eski başkanı Yargıç Munir Haddad'ın karşısında oturuyor.

Feyli Kürt olan Yargıç Munir Haddad, 30 Aralık 2006'da çekilen fotoğraf hakkında Rûdaw’a konuştu. Haddad, "Bu fotoğraf 30 Aralık 2006'da Bağdat'ın Kazimiye bölgesindeki askeri istihbarat teşkilatı binasında, temyiz mahkemesinin Saddam Hüseyin aleyhindeki kararını okurken çekildi" dedi.

Fotoğrafta Saddam Hüseyin'in üzerinde siyah bir palto, kafasında siyah bir şapka ve beyaz platik kelepçe ile bağlı olan elinde ise Kuran-ı Kerim bulunuyor. Dönemin başsavcısı Munkiz al-Faraun içerideki bir koltukta oturuyor. Yargıç Haddad ise karşısında oturan Saddam’a temyiz kararını tebliğ ediyor.

Haddad, Saddam’ın kararı duyduktan sonra çok öfkelendiğini ve ABD'yi hedef alarak işgalci olarak nitelendirdiğini, aynı şekilde İsrail, İran ve Kuveyt'i de suçladığını söyledi.

Kürt yargıç, “Saddam bize de sözlü saldırıda bulundu ve bizi işbirlikçilikle suçladı. Birçok dış gücün ve devletin uşağı kendisi değilmiş gibi konuştu” dedi.

Munir Haddad, Saddam’ı idama götürürken elindeki Kur’an’ı alıp avukatı Awad Ahmed Bender’e verdiklerini belirtti.

28 Nisan 1937'de Salahaddin vilayetine bağlı Tikrit ilçesi Uce köyünde doğan Saddam Hüseyin, 35 yıl boyunca iktidarda kaldı. İktidarı döneminde Kürtlere karşı tarihin en büyük zulüm ve katliamlarını uyguladı. Saddam Hüseyin 30 Aralık 2006’da idam edildi.