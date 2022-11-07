Şafikur Rahman yeniden Bangladeş Cemaat-i İslam emiri seçildi

1998'de Cemaat-i İslami'nin merkez çalışma komitesi üyeliğine dahil olan, 2010'da Cemaat-i İslami'nin Genel Sekreter Yardımcısılığı görevini yürüten Dr. Şafikur, 2011'de merkez yürütme kurulu üyesi olduğu Cemaat-i İslami'nin Eylül 2011'den bu yana Genel Sekreter Vekilliğini yapıyordu.

2017'den 2019'a kadar Bangladeş Cemaat-i İslami Genel Sekreteri olarak görev yapan Dr. Şafikur Rahman, 2020'den bugüne Bangladeş Cemaat-i İslami'nin Emiri olarak görev yaptı.

Yeniden seçilen Şafikur'un üç çocuğunun da anne ve babaları gibi sağlık alanında doktor ve hemşire olarak hizmet verdiği belirtiliyor.

Görevdeki hükümete yönelik eleştiri ve haksızlıkları dillendirmesi nedeniyle uydurma davalarla bağlantılı olarak birkaç defa hapse atıldı.

Halkın oy hakkının güvence altına alınmasında büyük katkısı olan ve ülkenin farklı demokratik hareketlere açık olmasını önemsediğini belirten Şafikur'un, devlete bağlı olmayan bir tıp fakültesi ve hastanenin başkanlığını yürütmeye devam ettiği aktarılıyor.

Kaynak: Haksöz Haber