Sağlık durumu kötüye giden seri katil serbest bırakıldı

Nepal'de yüksek mahkeme, Fransız uyruklu Charles Sobhraj'ın sağlığının kötüleşmesi nedeniyle tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen Sobhraj, ülkesine gönderilmek üzere başkent Katmandu'da tutulduğu cezaevinden göçmen bürosuna sevk edildi.

Nepal'de ömür boyu hapis kapsamında 20 yıl ceza verilebilirken Sobhraj'ın mahkumiyetinin büyük kısmını doldurduğu kaydediliyor.

Fransız seri katilin Afganistan, Hindistan, Tayland, İran, Türkiye ve Hong Kong'da da en az 20 kişiyi öldürdüğü belirtiliyor.

Sobhraj, 2004'te Nepal mahkemelerince ABD ve Kanadalı gezginleri öldürmek suçundan mahkum edilmişti.