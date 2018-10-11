Şahbaz Şerif'in damadına operasyon

Ulusal Hesap Verme Bürosunun (NAB) talebi doğrultusunda Kuzeybatı Lahor Mahkemesi, rüşvet alarak bir şirkete su dağıtımı için gerekli izin belgelerini temin etmekle suçlanan ve Londra’da olduğu iddia edilen Ali İmran'ın mallarına el konulmasını kararlaştırdı.

Rüşvet olarak 130 milyon Pakistan rupisi) aldığı iddia edilen İmran'ın ifade vermeye gelmediği ve duruşmalara katılmadığı ifade edildi.

Pakistan'ın ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri ve eski Başbakan Navaz Şerif'in kardeşi olan Şahbaz Şerif, geçen Cuma gününden beri tutuklu bulunuyor.

Pencap Eyalet Başbakanı olduğu 2013-2018 yıllarında eyalete temiz su sağlamak için kurulan Saaf Pani şirketi üzerinden yolsuzluk yaptığı iddia edilen Şerif, önce gözaltına alınmış, aynı gün Aşiyana-i İkbal toplu konut projesinde devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

MUHALEFETTEN PROTESTO

Pakistan parlamentosu önünde toplanan milletvekilleri, ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'in tutuklanmasını protesto etti. Eski Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, eski Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Marriyum Aurangzeb ve Pakistan PML-N sözcüsü Müşahid Hüseyin liderliğinde toplanan muhalefet milletvekilleri, parlamento girişinde oturma eylemi yaptı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 17:14