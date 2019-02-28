Saldırı sonrası Mesut Azhar'a yaptırım gündemde

ABD, İngiltere ve Fransa’nın yeni bir teklifi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’ne Ceyş-i Muhammed lideri Mesut Azhar'ın uluslararası kapsamda terörist ilan edilmesi için teklif edildi.

Teklif geçilirse, Pakistan merkezli grup lideri Azhar'a, 'küresel çapta seyahat yasağı, varlık dondurması ve silahlar ambargo" uygulanacak.

Gözler Çin'in onayında

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin üç kalıcı veto üyeli üyesi tarafından Çarşamba günü sunulan yeni teklif, Moskova’nın geçmişte Mesut Azhar yasağını desteklemesinden dolayı Rusya’nın da desteğini alacak. Ancak tüm gözler, geçmişte benzer teklifleri defalarca engelleyen Çin’de olacak.

Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi, üç üyenin sunduğu yeni teklifi değerlendirmek için 10 iş gününe sahip olacak.

Ceyş-i Muhammed Örgütü neden kuruldu?

Ceyş-i Muhammed 2000 yılında Pakistan'da Mesut Azhar tarafından kurulmuş Pakistan ile Keşmir'i birleştirmeyi amaçlayan politik olarak “Fazlur Rahman İslam Alimleri Cemiyeti” isimli siyasi parti ile ilişki içinde olan silahlı bir örgüttür.

Örgütün lideri Mesut Azhar, Aralık 1999'da Hindistan hapishanesinden, Hindistan hava yollarına ait kaçırılan bir uçakta bulunan 155 Hindistanlı rehinenin salıverilmesi karşılığında serbest bırakıldı.

Eylemlerinde hafif ve ağır makinalı silahlar, suikast tüfekleri, havan topları, patlayıcılar ve roket atarlar kullanmakta olan örgüt kadrosunun büyük kısmını İslami Cihat Hareketi (Harakat ul-Cihad-i-Islami)'ye mensup militanlar oluşturmakta ve bu örgütten maddi destek sağlanmaktadır Örgüt ayrıca Afgan Araplarla ve Taliban'la yakın ilişki içindedir

Örgüte Usame Bin Laden tarafından finansal destek sağlandığı tahmin edilmektedir Örgüt ayrıca bağış kampanyaları, magazin ve kitap satışlarından da gelir elde etmektedir Pakistan Hükümetinin mal varlığına el koyması ihtimaline karşı banka hesaplarındaki paralarını çekerek ticaret, emlak ve mal ve hizmet üretimiyle ilgili legal işletmelere yatırmıştır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net