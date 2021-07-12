Salgın Hindistan'da 724 can daha aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 37 bin 154 yeni vaka tespit edildi, 724 kişi öldü, 39 bin 649 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 450 bin 899 olarak kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı 59 gündür günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 30 milyon 14 bin 713 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,2 olarak kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 874 bin 376'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 408 bin 764'e çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 377 milyon 352 bin 501 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

AA