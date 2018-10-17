Şangay Havaalanı Yüz Tanıma Sistemi'ne geçti

Çin'in Şangay şehrindeki Hongqiao havaalanında, yüz tanıma teknolojisi kullanılmaya başlandı.

Şangay Hongqiao Uluslararası Havaalanı, Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne göre, uçuş, bagaj check-in, güvenlik açıklığı ve yüz tanıma teknolojisiyle güçlendirilen biniş için self servis kiosklarını tanıttı. Benzer uygulamalar Henan eyaletinde, Pekin ve Nanyang kentlerindeki havaalanlarında devam ediyor.

Çin'deki birçok havalimanı, güvenlik kontrollerinin hızlandırılmasına yardımcı olmak için yüz tanıma teknolojisini kullanıyor.

Hongqiao havaalanındaki sistemi ilk kez benimseyen havayolu şirketi Spring Airlines'ın yer hizmetleri genel müdürü Zhang Zheng, “Çin'deki ilk check-in işlemi için self-servis ilk kez burası” dedi. Şu anda uygulama sadece Çin kimlik kartı sahipleri tarafından kullanılabiliyor.

Spring Airlines, 16 Ekim Salı günü yaptığı açıklamada, yolcuların otomatik check-in işlemlerini çok çabuk benimsediklerini Pazartesi günü havayolunu kullanan 5 bin 017 kişiden yüzde 87'si, check-in için harcadıkları zamanın bir buçuk dakikadan daha kısa bir sürede gerçekleştirdiğini söyledi.

Çin'de yüz tanıma sistemleri her geçen gün günlük hayata daha fazla giriyor. Çin'in büyük şehirlerinde polis, kalabalık insan toplulukları içinde arama yaparken insanları tanımlamak için yüz tanıma sistemlerini kullanıyor.

Çin medyası sürekli genişleyen uygulamaların raporları ile dolu. Yüz tanıma teknolojisini kullanarak artık ödeme yapmak mümkün. Şangay yakınlarındaki Hangzhou'daki bir fast food yüz tanıma ile ödeme almaya başladı, bir okul da öğrencilerin sınıftaki tepkilerini izlemek için yüz tanıma kameralarını kullanmaya başladı, MAcau'daki yüzlerce banka ATM'si ise para aklama suçlarını engellemek için yüz tanıma cihazları ile donatılmış durumda.

İnsan Hakları Örgütü'nden tepki

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün kıdemli araştırmacısı Maya Wang, “Yetkililer insanları sosyal kontrol amacıyla kaydetmek ve izlemek için biyometrik ve yapay zeka kullanıyor” dedi. “ Ülke genelinde yüz tanıma teknolojilerinin artan entegrasyonu ve kullanımı konusunda endişelerimiz var çünkü yetkililer için insanları takip etmeleri için daha fazla veri noktası sağlıyor.”

Kaynak: www.dunyabulteni.net