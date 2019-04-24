Endonezya’da seçim yorgunluğu 92 sandık görevlisinin hayatına mâl oldu

Endonezya'da ilk kez devlet başkanlığı ile milletvekili seçiminin aynı günde düzenlendiği ve 190 milyondan fazla seçmenin kayıtlı olduğu seçimde, devlet başkanlığı iki aday arasında geçti.

Ülkedeki seçimler kadar oy sayımların da zorluklar yaşanıyor. Yüksek Seçim Kurulunun (KPU), resmi seçim sonuçları 22 Mayıs’a kadar açıklayacağı tahmin ediliyor.

92 GÖREVLİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülke çapında 92 sandık görevlisi, aşırı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybetti.

ULUSAL SEÇİM KOMİSYONU AÇIKLAMA YAPTI

Ulusal Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, uzun çalışma sürelerinin 91 sandık görevlisinin ölümüne yol açtığı belirtilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi. Yine Komisyon tarafından, 374 görevlinin de yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar yaşadığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden sandık görevlilerinin ailelerine 2 bin 556 dolara kadar tazminat ödenmesi bekleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 10:10