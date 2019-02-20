Sekiz Kamboçyalı Müslüman, Patani'den çıkarıldı

Tayland'ın güneyindeki Patani eyaletindeki yetkililer tarafından ülkedeki militan bir isyancı gruba bağlandığı şüphesiyle yakalanan on bir Kamboçyalı Müslüman'dan sekizini, Kamboçya'ya geri gönderdi.

29 Ocak'ta Taylandlı yetkililer, Patani eyaletinin Ma-Yor bölgesinde, bir Müslüman din okuluna düzenlediği baskın sırasında 11 Kamboçyalı öğrenciyi tutukladı. Bunlardan dokuzu süresi dolmuş pasaportlarla Tayland'da yaşıyordu ve birinde kimlik belgesi yoktu.

Kıdemli Bakan ve aynı zamanda Müslüman Kalkınma Vakfı Başkanı Othsman Hassan da, on sekiz Kamboçyalı Müslüman’ın sekizinin Pazar akşamı Kamboçya’ya geri döndüğünü söyledi.

Hassan, "Onları Kamboçya'ya getirmek için müdahale ettik. Dün akşam sekiz kişi köyüne çoktan geldi. Ama diğer üç kişi için, prosedürü sürdürüyoruz ve Tayland'da hala gözaltında tutuluyorlar.” dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 15:23