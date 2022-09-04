Sel felaketi Pakistan'ın Swat bölgesinde altyapıya ciddi zarar verdi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Swat bölgesinde seller altyapıda ciddi hasara yol açtı.

Ülkede 14 Haziran'dan bu yana devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi sonucu Swat bölgesinde çok sayıda yol, köprü ve ev yıkıldı.

Kalam Vadisi ile Bahrain şehri arasında 2018'de yapılan ve 45 milyon dolara mal olan yol kullanılamaz hale geldi.

Eyalet genelinde sellerin neden olduğu altyapı hasarının maddi boyutu henüz net olarak bilinmiyor.

Bununla birlikte, sel felaketinin ülkeye maliyetinin 10-12,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Pakistan'daki sellerde 14 Haziran'dan bu yana 1265 kişi, Hayber Pahtunhva eyaletinde ise 286 kişi yaşamını yitirmişti.