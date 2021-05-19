Selfie felaket getirdi

Polis, Endonezya'da bir turist teknesinin, yolcuların hepsi selfie çekmek için aniden bir tarafa hareket edince alabora olduğunu, 7 kişinin boğulduğunu ve iki kişinin hâlâ kayıp olduğunu söyledi.

Cumartesi günü Boyolali kentindeki baraj gölünde 11 kişinin kurtarılmasının ardından yetkililer, tekne gezintilerini düzenleyenlerin ihmali olup olmadığını soruşturma sözü verdi.

Orta Cava Polis Şefi Ahmad Lutfi, gazetecilere teknenin 13 yaşındaki biri tarafından idare edildiğini söyledi.

Agence France-Presse'in haberine göre Lutfi, "Kazanın nedeni tekneye fazla yolcu alınması" dedi.

20 kişi sağ taraftan selfie çekmiş, teknenin dengesi bozulmuş ve ters dönmüş.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Boyolali Polis Şefi Morry Ermond, yaklaşık 1,5 m genişliğinde ve 6,5 m uzunluğunda olduğu söylenen teknenin 14 kişilik olduğunu ancak alabora olduğu sırada 20 kişi taşıdığını söyledi.

Lufti, kazadan sonra polisin Kedung Ombo Baraj Gölü'ndeki turizm alanlarının "(sağlık ve güvenlik protokollerine) uymadıkları ve belirtilen ziyaretçi kapasitesini ihlal ettikleri için" kapatılmasını emrettiğini söyledi.

Endonezya'nın ulusal arama kurtarma kuruluşu Basarnas'ın pazar öğleden sonra hâlâ kayıp olan iki kişiyi bulmaya çalıştığı bildirildi.

Detik haber sitesi pazar günü turistlerden birinin kazada öldüğü doğrulanan eşinin ve 4 ve 7 yaşındaki iki çocuğunun cenaze töreninin haberini yapmıştı. Detik'e göre kayıp iki kişiden biri, o turistin en küçük çocuğu.

Teknenin, baraj gölünün ortasında, bir seyyar satıcı yaklaşırken alabora olduğu söyleniyor. Polisin tekne sahibini, kaptanı ve seyyar satıcıyı sorguladığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, polis daha fazla tanıkla konuşmak istiyor.

Suda yaşanan trajediler, güvenlik standartlarının sıklıkla zayıf uygulandığı ve teknelerle vapurların genellikle yolcularla dolup taştığı bu kalabalık takımada ülkesinde nadir değil.

Geçen ay kurtarma ekipleri, ahşap balıkçı teknelerinin daha büyük bir yük gemisiyle çarpışmasının ardından Batı Cava'da denize savrulan 17 balıkçıyı bulmaya çalıştı.

Balıkçıların üçü ölü bulundu ve arama sona erdiğinde 13 tanesi hâlâ kayıptı.

Kaynak: Independent Türkçe