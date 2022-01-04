Seller Endonezya'da 2 çocuğun ölümüne yol açtı
Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 2 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.
Asya 04.01.2022, 16:38
Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Sumatra Adası'nda meydana gelen seller nedeniyle 24 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Sellerde 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle bazı binaların hasar gördüğü ve trafikte aksamaların yaşandığı bilgisini paylaştı.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.
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