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Seller Endonezya'da 2 çocuğun ölümüne yol açtı

Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 2 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Asya 04.01.2022, 16:38
Seller Endonezya'da 2 çocuğun ölümüne yol açtı

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Sumatra Adası'nda meydana gelen seller nedeniyle 24 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Sellerde 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle bazı binaların hasar gördüğü ve trafikte aksamaların yaşandığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

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#sel #endonezya
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