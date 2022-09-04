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Seller Pakistan'a milyarlarca dolarlık zarar verdi

Mevcut mali yılda yüzde 5 büyüme hedefi koyan Pakistan'ın bu oranı yüzde 2'ye çekeceği aktarılıyor.

Asya 04.09.2022, 10:17
Seller Pakistan'a milyarlarca dolarlık zarar verdi

Pakistan'daki sel felaketinin ülkeye maliyetinin 10-12,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Ulusal basındaki haberlere göre yetkililer, selin etkili olduğu 118 bölgede yaşayan nüfusun yüzde 37'sinin yoksulluğun altına itildiğini vurguladı.

Yetkililer, sel felaketinin ülkeye maliyetinin 10-12,5 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ederken, mevcut mali yılda yüzde 5 büyüme hedefi koyan Pakistan'ın bu oranı yüzde 2'ye çekeceği belirtiliyor.

Tarımdaki büyüme oranının yüzde 1,8, hizmet sektöründeki büyüme oranının ise yüzde 2'ye düşürülmesi öngörülüyor.

#pakistan #sel
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