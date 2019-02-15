Selman için hava sahası kapatılacak, yetkililer kuş topluyor

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman Pakistan ve Endonezya ziyaretine çıkıyor: Pakistan ziyaretinde yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında Başkent İslamabad ve Ravalpindi hava sahası uçuşlara kapatılacak ve mobil telefon kesintileri yapılacak.

Yetkililer, kraliyet ziyareti için güvenlik planının tamamlandığını söylediler. Prens Selman'ın güvenliği Pakistan ordusuna devredildi, diğer kraliyet misafirleri korumak için 12 bin asker ve diğer kolluk personeli görevlendirildi.

Tribune.com haber sitesi Valiaht prens Selman ziyareti için İslamabad'da 8 otelde 750 oda rezervasyonu yapıldığı bildirildi.

Kaynaklar, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin (PAF) hava sahasını izleyeceğini ve hava savunmasını sağlayacağını söyledi. Güvenliği izlemek için içişleri bakanlığında bir kontrol odası kuruldu.

Prens Selman'ın uçağı Pakistan hava sahasına girer girmez karşılanacak. Pakistan göklerinde, kraliyet uçağına PAF'ın JF-17 Thunder jetleri eşlik edecek.

Bu noktadan itibaren, Pakistan hava sahası diğer ticari uçuşlara kapalı olacaktır. Uçak, Noor Han Hava Üssü'ne inecek.

Yetkililer kuş toplamaya başladı

Karşılama töreninde 3 bin 500 güvercin ve renkli balonun havada serbest bırakılmasına karar verildi. Bu kadar çok sayıda güvercini toplamak için, yetkililer, İslamabad ve Rawalpindi ikiz şehirlerinin idarelerindeki yetkililerden kuşları diğer şehirlerdeki kuş pazarlarından toplama görevi verildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 11:09