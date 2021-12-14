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Semeru Yanardağı 48 can aldı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Semeru Yanardağı'nın 4 Aralık'ta patlamasının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e yükseldiği aktarıldı.

Asya 14.12.2021, 11:53
Semeru Yanardağı 48 can aldı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sahadaki 4 ekiple devam ettiğini bildirdi.

Patlama sonrası yaklaşık 10 bin bölge sakininin tahliye edildiği kaydedildi.

Lumajang bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre rakımlı Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri, yoğun kül ve dumanla kaplanmıştı.

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7 Aralık'ta 34 olarak açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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#semeru #patlama
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