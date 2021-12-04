Semeru Yanardağı patladı

Lumajang bölgesinde, 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada çevredeki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı.

Lumajang bölgesi yetkilisi Thoriqul Haq, TVOne kanalına yaptığı açıklamada, duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğünü belirterek yüzlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.

Patlamanın ardından ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.