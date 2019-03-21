Şi Cinping aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet

Filipinler'de eski Dışişleri Bakanı Albert del Rosario ve eski Kamu Başdenetçisi Conchita Carpio Morales, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ada ve kayalıklardaki imar faaliyetleri nedeniyle Devlet Başkanı Şi Cinping aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) şikayette bulundu.

Nikkei Asia Review'de yer alan habere göre, Rosario ve Morales, 15 Mart'ta merkezi Lahey'de bulunan ICC'nin Savcısı Fatou Bensouda'ya mektup göndererek, Devlet Başkanı Şi'nin söz konusu imar faaliyetlerinin yarattığı çevre tahribatı nedeniyle insanlığa karşı suçlar kapsamında yargılanması çağrısı yaptı.

Rosario ve Morales, Savcı Fatou'dan, Çin'in resifleri doldurma yoluyla yarattığı yeni adaların ve adacıklar üzerine inşaa ettiği yapıların neden olduğu çevre tahribatının boyutlarının anlaşılması için ön inceleme yapmasını talep etti.

Başvuruyu bölgede balıkçılık yapan yüzbinlerce Filipinli adına yaptıklarını vurgulayan müştekiler, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki girişimlerinin "insanlık tarihinin en kapsamlı, kalıcı ve yıkıcı çevre tahribatı olduğunu" savundu.

Başvuru, Filipinler'in, ICC'nin, Devlet Başkanı Duterte'nin yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele operasyonlarındaki yargısız infaz iddialarını incelemesi nedeniyle başlattığı ayrılma sürecinin tamamlanmasından 2 gün önce yapıldı.

Çin ICC'ye taraf olmadığından, mahkemenin Şi'yi yargılaması olası görünmüyor.