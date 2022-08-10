Şiddetli yağış Güney Kore'de 9 kişinin ölümüne yol açtı

Yonhap'ta yer alan haberde, 3 gün süren şiddetli yağmurlar nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere 2 bin 500'den fazla ev ve binanın sular altında kaldığı aktarıldı.

Hükümet verilerine göre, beşi Seul'de, üçü Gyeonggi eyaletinde ve biri Gangwon eyaletinde olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, dördü Seul'den ve üçü Gyeonggi'den 7 kişi de kayboldu.

Ayrıca, şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişi yaralandı.

Çoğunluğu Seul'den olmak üzere 398 haneden yaklaşık 570 kişinin yerinden olduğunu bildiren yetkililer, ülke genelinde ise 724 haneden 1253 kişinin geçici olarak tahliye edildiğini kaydetti.

Kore Meteoroloji İdaresi, Seul bölgesinde bugün itibariyle sağanak yağışın şiddetini kaybettiğini belirterek, ülkenin orta bölgelerindeki Chungcheong eyaleti için şiddetli yağmur uyarısı yaptı.