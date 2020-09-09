Sihler Pencap dilinin Cammu ve Keşmir'de resmi dil olmasını istedi

Sih topluluğunun üyeleri 8 Eylül Salı günü burada bir gösteri düzenleyerek Pencap dilinin Cammu ve Keşmir'deki resmi diller listesine dahil edilmesini talep etti.

Yüksek Sih Örgütü (SSO) başkanı S Gurmeet Singh liderliğindeki göstericiler, talepleri karşılanmazsa mücadelelerini yoğunlaştıracaklarını söylediler.

Cammu'nun Gandhi Nagar bölgesindeki protesto, 2 Eylül'de Birlik Kabinesi'nin, mevcut Urduca ve İngilizce dışında Keşmirce, Dogri ve Hintçe'nin Cammu ve Keşmir birlik topraklarında resmi diller olacağı bir tasarıyı onaylamasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

Singh, "Bu mitingi, Pencap dili konuşan insanlara üvey annelik muamelesi yapılması ve genel olarak Sih topluluğuna yapılan adaletsizlik nedeniyle öfkemizi ifade etmek için düzenledik. Merkezin Pencapça ve diğer bölgesel dilleri resmi listeye dahil etmesini istiyoruz. " dedi.

Gojri ve Pahari konuşan insanlar da dillerinin dışlanmasına kızgınlıklarını ifade ettiler.

Kaynak: business-standard.com