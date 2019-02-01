Singapur'daki ölüler adres değiştirecek

Singapur hükümeti, sekiz şeritli bir karayolu için Bukit Brown mezarlığında yaklaşık 4 bin kişinin ölüsünün mezarlardan çıkaracağını ilan etti.

Bakımlı bahçeler ve yüksek ağaçlarla çevrili mezarlıkta yaklaşık 100 bin mezar bulunuyor.

Mezarlıkta Japon işgali ve İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden binlerce insan bulunduğundan tarihi özellik de içeriyor.

50 yıllık mezarlarda yatan nesil bugün hala torunları tarafından ziyaret ediliyor. Fakat yakında ölüler adres değiştirecek, çünkü Bukit Brown'ın 2030 yılına kadar konut ve yol projeleri için temizlenmesi planlanıyor.

2011 yılından bu yana mezarlıkta gezenler için rehberlik yapan ve savunuculuk grubu All Things gönüllüsü olan Darren Koh, “Bu, yaşayan bir müze. Temizlenen diğer mezarlıklarda çok fazla tarih ve miras kaybettik, bu yüzden Bukit Brown'ı kurtarmak için harekete geçtik” dedi.

Kentin Kentsel İmar İdaresi (URA) ve Kara Ulaştırma İdaresi (LTA) yaptığı açıklamada, “Singapur'daki karada uzun vadeli arazi kullanımının planlanması için genellikle zor kararlar vermemiz gerekiyor” dedi.

Çinliler geleneksel olarak ölülerin gömülmesi gerektiğine ve uygun bir cenaze töreni olmadan ruhun dinlenmeyeceğine, bunlar yapılmazsa “aç hayalet” olarak dolaşacağına inanıyorlar.

Gömmekten yakmaya evrilen kültür

1998'de Singapur, 15 yıllık bir mezarlık dönemi ilan etti, ardından mezarlıklar kazıldı ve ölüler yakıldı ya da daha küçük alanlara gömüldü.

Çin'de yetkililer 2014 yılında yaptıkları açıklamada, 2020'nin sonuna kadar yüzde 100'e yakın bir kremasyon oranını hedeflediklerini söyledi.

Bukit Brown'da 4 bin 153 mezarın çıkarılacağının açıklanmasının ardından Singapurlular sosyal medyada organize olarak defalarca mezarlıkta tepki yürüyüşü düzenlediler. Solgun Çin yazıtları ve kalın çalılıklar arasında solgun Çin yazıtları taşıyan mezar taşları, tehdit altındaki miras alanlarını listeleyen Dünya Anıtları İzleme'ye eklendi. Birleşmiş Milletler Kültürel Haklar Özel Raportörü, devlete, Bukit Brown'un “olağanüstü doğal, kültürel ve tarihi değerini” korumasını istedi.

Ama boşuna. Mezarlar kazılıp ölüler çıkarıldı ve yeni Lornie Karayolu'nun ilk bölümü Ekim ayı sonunda açıldı.

100 binden fazla Müslüman ve Hristiyan mezarı yokedildi

Bidadari mezarlığında, yeni bir konut projesi için 100 binden fazla Hıristiyan ve Müslüman mezardan temizlendi; Singapur'un en büyük ve tek aktif mezarlığı olan Choa Chu Kang, genişletilmiş bir hava üssü için 80 binden fazla mezardan temizlenecek.

Onları kaybettiğimizde kendimizden küçük parçalar kaybediyoruz.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019, 14:46