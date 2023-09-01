Singapur halkı sandık başında

Singapur'da halk, dokuzuncu cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Sabah saatlerinde başlayan seçimlerde eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Tharman Shanmugaratnam, Ulusal Ticaret Birliği Kongresi (NTUC) Gelir Müdürü Tan Kin Lian ve Singapur Yatırım Kurumu (GIC) Müdürü Ng Kok Song yarışıyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Halime Yakub ise seçimlerde aday olmadı.

2,7 milyon Singapur vatandaşı, yeni cumhurbaşkanını seçmek için saat 08.00'de oy vermeye başladı.

Seçimin galibi, gelecek 6 yıl boyunca Singapur'un dokuzuncu cumhurbaşkanı olarak görev yapacak.

Cumhurbaşkanı seçiminde tüm ırklardan vatandaşlar aday olabiliyor ancak adaylık sürecinde hiçbir siyasi partiyle bağın bulunmaması gerekiyor.

Singapur Anayasası, cumhurbaşkanı seçimlerinin mevcut cumhurbaşkanının görevinin sona ermesine 3 ay kala yapılmasını şart koşuyor.

Singapur'da ilk cumhurbaşkanı seçimi 28 Ağustos 1993'te düzenlenmişti.