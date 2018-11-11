Siyasi krizde ikinci perde: Yeni başbakan istifa etti

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın görevden aldığı Ranil Wickremesinghe'nin yerine başbakanlık koltuğuna getirdiği eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa partisinden istifa etti.

Ülkenin mevcut Başbakanı Rajapaksa, uzun yıllardır mensubu olduğu Sri Lanka Özgürlük Partisinden (SLFP) istifa ederek, yeni kurulan Sri Lanka Halk Cephesine (SLPP) geçti.

Rajapaksa'nın parti değişikliği ile 5 Ocak'ta gerçekleştirileceği duyurulan erken seçimlerde, Sirisena'nın partisi SLFP'nin değil, kendi taraftarları tarafından kurulan SLPP'nin bayrağı altında yarışacağının sinyallerini verdiği şeklinde yorumlandı. SLFP'nin pek çok üyesinin, Rajapaksa'ya katılmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

Sirisena, cuma günü geç saatlerde yayımlanan bir bildiriyle, dün yerel saatle 12.00 itibarıyla parlamentonun feshedildiğini ve 5 Ocak'ta erken seçim yapılacağını duyurmuştu.

Bildiride, adaylık başvurularının 19-26 Kasım tarihlerinde yapılacağı ve yeni parlamentonun 17 Ocak'ta toplanacağı belirtilmişti.

Kararın ardından, geçen ay başbakanlık görevinden alınan Ranil Wickremesinghe'nin lideri olduğu Birleşik Ulusal Partisi (UNP), Sirisena'nın parlamentoyu feshetmesinin "yasa dışı" olduğunu savunarak, gelecek haftanın başında konuya ilişkin Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunacaklarını belirtmişti.

Siyasi kriz

Devlet Başkanı Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Rajapaksa'yı getirmiş ve 27 Ekim'de de parlamento çalışmalarının 16 Kasım'a kadar askıya alındığını açıklamıştı.

Görevden alınan Ranil Wickremesinghe hükümetinde petrol bakanı olan Arjuna Ranatunga'nın geçen hafta bakanlığa girdiği esnada etrafında toplanan ve kendisini protesto eden Rajapaksa destekçilerine bir koruması tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Meclis Başkanı Karu Jayasuriya, Devlet Başkanı Sirisena'nın Başbakan Wickremesinghe'yi görevden alması üzerine başlayan siyasi krizin çözümü için parlamentonun derhal toplanmaması halinde çıkabilecek şiddet olaylarına karşı uyarıda bulunarak, "Bazıları bu meseleyi sokaklarda çözmeye çalışıyor. Eğer böyle giderse katliam yaşanabilir." demişti.

Jayasuriya, hafta içinde yaptığı yazılı açıklamada, Meclisteki eski hükümet üyelerinin, haklarının gasbedildiğine dair taleplerini kendisine aktardıklarını kaydederek, "Şu durumda göreve getirilen Rajapaksa Mecliste çoğunluğu sağlayana kadar eski hükümeti tanımak zorundayım. Yeni parti (Halkın Birleşik Özgürlük İttifakı) Mecliste çoğunluğu sağlayamadığı sürece Rajapaksa'yı başbakan olarak tanıyamam." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2018, 21:16