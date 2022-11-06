Soyguncular 5 polisi öldürdü
Pakistan'ın Sind eyaletinde 150’nin üzerinde soyguncunun güvenlik noktasına saldırması sonucu 5 polisin hayatını kaybettiği, 4'ünün de yaralandığı aktarıldı.
Asya 06.11.2022, 10:55
Ulusal basındaki haberlere göre, 150'den fazla soyguncu, Gotki bölgesindeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi, 4 polis yaralandı.
İsminin açıklanmasını istemeyen polis memuru, saldırganların roket kullandıklarını söyledi.
Yaşamını yitiren polislerin naaşları soyguncuların elinde bulunuyor.
Bölgeye çok sayıda ek güvenlik gücü gönderildi.
Güvenlik yetkilileri, polisin kamu düzenini sağlamak için bölgeye gittiğini ve soyguncuların bu sebeple saldırı düzenlediklerini belirtiyor.
15
açık
Günün Anketi Tümü