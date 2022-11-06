Soyguncular 5 polisi öldürdü

Ulusal basındaki haberlere göre, 150'den fazla soyguncu, Gotki bölgesindeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi, 4 polis yaralandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen polis memuru, saldırganların roket kullandıklarını söyledi.

Yaşamını yitiren polislerin naaşları soyguncuların elinde bulunuyor.

Bölgeye çok sayıda ek güvenlik gücü gönderildi.

Güvenlik yetkilileri, polisin kamu düzenini sağlamak için bölgeye gittiğini ve soyguncuların bu sebeple saldırı düzenlediklerini belirtiyor.