Soykırımdan kaçan Arakanlı Müslümanlar Hindistan'da da güvende değil

Myanmar yönetimine bağlı güçler ve Budist çetelerin 2017'de binlerce Arakanlı Müslümanlarına soykırım uygulayıp ülkeden sürmesi, onların Bangladeş ve Hindistan'a sığınmasına yol açtı.

Birleşmiş Milletler'e göre 2017 yılının başından bu yana 40 bin Arakanlı Müslüman Myanmar'dan Hindistan'a göç etmek zorunda kaldı.

Myanmar'ın Arakanlı Müslümanları bir etnik grup olarak adlandırmaması, çoğunun ülkede temel hizmetleri bile almaktan yoksun kalmasına neden oldu.

Bu da Arakanlıların yıllarca farklı ülkelere göç etmeye teşvik etti.

Hindistan'a 2012-2016 yılları arasında sığınan Arakanlı Mültecilerin sayısının 13 bin olduğu tahmin ediliyor.

Ancak bu sayı 2017'deki sürgünle 40 binlere kadar çıkmış durumda.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'na göre, Hindistan'da resmi olarak kayıtlı en az 20 bin Arakanlı Müslüman bulunuyor.

Fakat Arakanlılar Hindistan'da da rahat bir yaşam elde edebilmiş değil.

Hindistan'daki İslam karşıtlığı uygulamaları teşvik etmesiyle bilinen Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, Hindistanlı Müslümanların yanı sıra Arakanlı Müslümanlara da 'düşmanca' bir tavır izliyor.

"Sürekli tetikteyiz"

İktidar partisi BJP her defasında Arakanlı Müslümanların ülkeden sınır dışı edilmesini talep ediyor.

Muşambadan ve bambudan yapılmış barakalarda hayatlarını sürdürmekte olan Arakanlı Müslümanlar El Cezire'ye verdikleri demeçte 2018 yılından bu yana kampta iki kez yangın çıktığını belirtiyor.

Nedeni açıklanamayan yangınlar ise Arakanlı Müslümanlar arasında endişeye yol açıyor.

Arakanlı Müslüman Tanzim Ahtar El Cezire'ye yaptığı konuşmada, güvenlik endişeleri sebebiyle geceleri uykusuz kaldıklarından ve sürekli tehlikelere karşı tetikte olduklarından bahsediyor.

Arakanlı Müslümanların sürekli bir korku ve endişe içerisinde yaşadıklarını söyleyen 20 yaşındaki öğrenci Ahtar, Hindistan'daki halkın yaşam şartlarına kıyasla kendilerinin kötü koşullarda kaldıklarından yakınıyor.

İktidardaki BJP'nin Arakanlı Müslümanlara yönelik tavırları

Hindistan'ın İskan ve Şehircilik Bakanı Hardeep Singh Puri, Arakanlı Müslümanların barınma sorunun çözüleceğini ilan etmişti Hint bakan ayrıca, bu kimselerin Delhi'ye yerleştirileceklerini ve temel hizmetlerden yararlanabileceklerinin sinyalini vermişti.

Ancak çok geçmeden Hindistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Arakanlı Müslümanlara barınak sağlama gibi iddiaları reddetmişti.

Dikkat çekici bir şekilde bakanlığın açıklamasında Arakanlı Müslümanlar "yasa dışı sığınmacılar" olarak adlandırılmış ve Arakanlıların ülkelerine geri gönderileceklerine ilişkin bir plana sahip olunduğu bilgileri yer almıştı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Anayasa uyarınca, yasa dışı yabancılar sınır dışı işlemlerinin gerçekleşmesine kadar gözaltı merkezlerinde kalacaklar."

Arakanlı Müslümanlara karşı nefret siyasi tartışmalarla taban buluyor

BJP'nin Arakanlı Müslümanlara karşı gözaltına alma ve sınır dışı etme söylemlerinin yaygın olduğu biliniyor.

Birçok BJP lideri de bu kapsamda Arakanlıların geri gönderilmesi için birtakım kampanyalar yürütmüştü.

İnsan hakları aktivistleri 2017 yılından bu yana Hindistan'ın yüzlerce Arakanlı Müslümanı Myanmar'a geri gönderdiğini söylüyor.

Fakat bu geri gönderilmeler uluslararası prensipleri ihlal ediyor. Halihazırda soykırım ile yüzleşen Arakanlı Müslümanların Myanmar'a gönderildikleri takdirde daha fazla zulümle karşı karşıya kalabileceklerinden endişe ediliyor.

Arakan İnsan Hakları Girişimi Yöneticisi Ali Cuhar, koşulların sığınmacılar için gün geçtikçe kötüleştiği Hindistan'da 2 bin 500 Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e göç ettiğini ifade ediyor.

Ülkede sığınmacılara yönelik siyasi tartışmalar da Arakanlı Müslümanlara karşı nefreti körüklüyor.

Hindistan, Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesi imzacısı olmaması sebebiyle sınır dışı işlemlerini meşru görüyor.

BM Mülteci Ajansı, Hindistan'daki 240 Arakanlı Müslümanın ülkeye yasa dışı bir şekilde giriş yaptığı iddiasıyla gözaltında tutulduğunu bildirmişti.

İşgal altındaki Cammu Keşmir'de Arakanlı Müslümanlara yönelik baskı

Hindistan yönetimi, Cammu Keşmir bölgesinde Rohingya sığınmacıları tutuklamayı ve birçoğunu Myanmar'a sınır dışı etmeyi sürdürüyor.

Hindistan hükümetinin bölgede tutuklama kampanyalarını başlatmasından bu yana onlarca Arakanlı Müslümanın Hindistan'ın yaban noktalarına ve Bangladeş'e doğru kaçmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Hindistan kolluk kuvvetlerinin Cammu Keşmir'de onlarca Rohingya Müslümanını gözaltına alması ve 2 sığınmacının Myanmar'a tehcir edilmesi, bölgedeki Arakanlı sığınmacılar arasında büyük paniklerin oluşmasına sebebiyet verdi.

Sosyal medya üzerinden Arakanlı Müslümanlara linç

Milliyetçi BJP partisinin Arakanlı sığınmacı karşıtı politikasını ülke geneline yayması beraberinde çeşitli Hindu milliyetçi grupların sosyal medya platformları üzerinden Arakanlı Müslümanların sınır dışı edilmesi konusunda kampanyalar başlattıkları ifade ediliyor. Hindu grupların Arakanlı Müslümanları "terörist" olarak adlandırdığı, hatta bazı "terör" saldırılarında onları hedef tahtasına koyduğu belirtiliyor. Ancak bu suçlamaların birçok kez yalanlandığı ve asılsız olduğu söyleniyor.

Hindistan polisinden Arakanlıların yaşadığı kampa baskın

Hindistan polisi, 26 Temmuz'da Haryana eyaletinde Arakanlı Müslümanların bulunduğu çok sayıda mülteci kampına baskın düzenledi.

Polisin söz konusu baskınlarının "muhalif unsurların mülteci kamplarında barınması önünde engel olmak" amacı taşıdığı bildirildi.

"Indian Express"in haberine göre yüzlerce Hint polisi, Haryana eyaletinin Nuh ilçesinde Arakanlı Müslüman mültecilerin kamplarına baskınlar gerçekleştirerek geçerli belgelere sahip olmadığı iddiasıyla birçok motosiklete ve araca el koydu.

Mülteci kamplarında kalan Arakanlı bir kişi, polis baskınları sırasında sopayla darp edildiğini, saatlerce ayakta bekletildiğini ve yemek yemeye izin verilmediğini söyledi.

Nuh ilçesi polis amiri Varun Singla, baskınlar sırasında kimsenin darp edilmediğini öne sürdü.

Singla "Baskınlar millet karşıtı unsurların Arakan kamplarında barınmaması amacıyla özel bir operasyon çerçevesinde gerçekleştirildi. Elimizde tüm Arakan mültecilerinin verisi var. Bu kişilerin bilgilerini doğruladık. Kimse zarar görmedi. Geçerli belgesi olmayan 30 araca el koyduk." dedi.

Arakanlı Müslümanlar ise bu araçlarla geçimlerini sağladıklarını söylüyorlar.

Kaynak: Mepa News