Sri Lanka ana muhalefetinin lideri Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak

Muhalif lider Premadasa, BBC'ye verdiği röportajda, marttan bu yana hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Sri Lanka'da, kendi partisi Samagi Jana Balawegaya (SJB) ve diğer muhalif gruplarla yaptığı görüşmelerin ardından, liderlik için yarışabileceğini belirtti.

Premadasa, ülkesinin içinde bulunduğu karışık durumu "belirsizlik ve tam anarşi" şeklinde niteledi.

Ulusal ekonomide Kovid-19 salgını öncesi döneme geri dönmenin kolay olmadığını ancak partisinin bu konuda bir yol haritası olduğunu kaydeden Premadasa, iyileşme sürecinin 4 ila 5 yıl alacağını ifade etti.

Göstericilerin, ülkedeki kötü gidişatın sorumlusu olarak gördükleri Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğini bildirmesi üzerine, milletvekillerinin, 20 Temmuz'da ülkenin yeni devlet başkanını seçmesi planlanıyor.

Nisanda, kendisinden hükümet kurması istenilen Premadasa'nın, iktidarın bu teklifini reddetmesi, bazı çevrelerde eleştirilere neden olmuştu.

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konuta ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın oradan ayrılıp güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.