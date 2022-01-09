Sri Lanka Çin'e başvurdu

Çin'in 'Kuşak ve Yol' projesinin anahtar ülkelerinden Sri Lanka, borçlarının yeniden yapılandırılmasına yardımcı olması için Pekin'den destek istedi. Döviz krizi yaşayan ülkenin bu yıl Çin'e 4,5 milyar dolar ödeme yapması gerekiyor.

Başta ABD olmak üzer batılı birçok ülke tarafından 'borç tuzağı' olarak nitelenen Çin'in 'Kuşak Yol' projesinin anahtar ülkelerinden Sri Lanka temerrüt riskiyle karşı karşıya kaldı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin ada ülkesini ziyareti sırasında Devlet Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak borçlarının yeniden yapılandırılmasını istedi. Açıklamada, "Covid-19 salgınıyla ortaya çıkan ekonomik krize çözüm olarak borç geri ödemelerinin yeniden yapılandırılmasına dikkat edilmesi ülke için büyük bir rahatlama yaratacaktır" denildi.

Çin'den ülkeye yapılan ihracat için de bazı imtiyazlar istenirken detay verilmedi. Ancak Çinli turistlerin ada ülkesini ziyaret etmeleri için kısıtlamaların gevşetilmesi de istendi.

Sri Lanka'nın uluslararası mali piyasalar, Asya Gelişim Bankası ve Japonya'nın ardından en çok borçlandığı Çin, geçen 10 yılda otoyol, liman ve havalimanları yapımı için ada ülkesine 5 milyar dolar kredi verdi.

Bazı eleştirmenler bu kredilerin, geri dönüşümü olmayan projelere verildiğini öne sürerken Pekin bu iddiaları reddediyor.

Sri Lanka yönetiminin bu yıl Pekin'e 4,5 milyar dolar borç ödemesi gerekiyor. Pekin geçtiğimiz günlerde ada ülkesi ile swap anlaşması yaparak bu ülkenin rezervlerinin artmasını sağladı.

Sri Lanka Merkez Bankası, borç geri ödemelerinin zamanında yapılacağı konusunda bir kaç açıklama yaptı ve ocak ayı ödemesinin de ayrıldığını vurguladı.

Kaynak: Euronews