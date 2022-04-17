Sri Lanka'da 3 yıl önceki terör saldırılarının mağdurları için sessiz adalet protestosu yapıldı

Yüzlerce protestocu, ülke gündemini meşgul eden hükümet karşıtı gösterilerin yapıldığı başkent Kolombo'daki devlet başkanlığı ofisi yakınlarındaki meydanda bir araya geldi.

Göstericiler, sessiz protestoda hükümetten ülkede 2019'da düzenlenen terör eylemlerinin gerçek faillerinin ortaya çıkarılmasını istedi.

Mumlar yakan ve pankartlar açan protestocular, saldırıların kurbanları için adalet sağlanması çağrısı yaptı.

Bu arada, ülkede hükümet karşıtı protestolar da sürüyor. Protestocular, devlet başkanlığı ofisi yakınlarında kurduğu çadırlarda kalıyor.

Yakıt, gıda ve ilaç kıtlığının yaşandığı ülkede döviz rezervleri azalırken, hükümetin ekonomi politikaları protesto ediliyor.

Sri Lanka'da, 21 Nisan 2019’da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.