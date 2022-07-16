"Sri Lanka'da 6 milyondan fazla kişinin gıda güvenliği yok"

Outlook India'nın haberine göre, WFP, Sri Lanka nüfusunun yüzde 28'inden fazlasının (6,3 milyon) gıda güvenliği olmadığını, kriz devam ettikçe durumun daha da kötüleşeceğini aktardı.

WFP'nin konuya ilişkin raporunda bu kişilerden en az 65 bin 600'ünün ciddi gıda sıkıntısı yaşadığı, 5,3 milyon kişinin öğün sayısını azaltmak zorunda kaldığı belirtildi.

2022'de 3,4 milyon kişiye ulaşmak için operasyonlarını artıran WFP’nin bu yardımları gerçekleştirebilmek için acilen 63 milyon dolara ihtiyacı olduğu ifade edildi.

Sri Lanka'da son üç ayda gelirlerin düştüğü ve yaklaşık beş haneden ikisinin gelirlerinin yarıya indiği kaydedildi.

Ülkede gıda enflasyonu Haziran 2022'de yüzde 80'e ulaştı.

Öte yandan India Today'in haberinde, yurt dışındaki Sri Lankalıların ülkeye dolar göndermeye başladığı bildirildi.

Sri Lanka Merkez Bankası dolar göndermek için yalnızca yasal resmi bankacılık kanallarının kullanılmasını istedi.

Sosyal medyada #SriLankaDollarChallenge etiketiyle makbuz görüntüleri paylaşıldı.

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, 9 Temmuz'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiğini açıklamıştı. Başbakan Ranil Wickremesinghe de istifa etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Sri Lanka Hava Kuvvetlerinden 13 Temmuz’da yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın, Devlet Başkanı Rajapaksa, eşi ve iki koruması için Maldivler'e gitmek üzere kalktığı belirtilmişti.

Rajapaksa'nın Maldivler'den Singapur'a geçeceği ileri sürülmüştü.

Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından Wickremesinghe, Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Rajapaksa'nın 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu gönderdiği bildirilmişti.

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükûmet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.