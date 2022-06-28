Sri Lanka'da akaryakıt krizi: Satışlar askıya alındı

Sri Lanka, İngiltere'den bağımsızlığını elde ettiği 1948 yılından bu yana ekonomik açıdan en kötü günlerini geçiriyor.

Geçen yılın sonlarından bu yana temel ihtiyaç maddelerini dahi ithal edemeyen ülkede, son olarak akaryakıt satışına kısıtlama getirildi.

Ancak 1 gün yetebilecek yakıtın kaldığı belirtilirken, temel hizmet alanları dışına yakıt satışının durdurulduğu açıklandı.

Hükümet Sözcüsü Bandula Gunawardana, "Bu gece yarısından itibaren, sağlık sektörü gibi temel hizmetler haricindekilere yakıt satışı olmayacak. Elimizdeki küçük rezervi korumak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gunawardana, "verdikleri rahatsızlıktan" ötürü de halktan özür diledi.