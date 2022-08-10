Sri Lanka'da devlet başkanının yetkilerini sınırlamak için yasa tasarısı sunuldu

Bağımsız seçim komisyonu üyelerinin, polis ve kamu görevlilerinin ve rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını yürüten müfettişlerin atanması dahil olmak üzere devlet başkanlığı yetkilerini kısıtlayacak yasa tasarısı, Adalet Bakanı Wijayadasa Rajapakshe tarafından parlamentoya sunuldu.

Söz konusu yetkilerin, milletvekillerinden ve siyasi görevi olmayan saygın kişilerden oluşan bir anayasa konseyine devredilmesi öngörülüyor.

Tasarıya göre, devlet başkanı sadece konseyin tavsiyesi üzerine yargıç, başsavcı ve merkez bankası başkanı atayabilecek.

Başbakan, bakanlar kuruluna atanacak isimleri tavsiye edecek. Devlet başkanının, savunma dışında herhangi bir bakanı belirlemesine izin verilmeyecek.

Tasarının yasalaşması için 225 üyeli parlamentonun üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor.

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

Wickremesinghe, protestocuların taleplerine yanıt olarak devlet başkanının yetkilerini sınırlama ve parlamentoyu güçlendirme sözü vermişti.