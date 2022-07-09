Sri Lanka'da göstericiler Başbakanlık konutunu ateşe verdi

Hükûmetten bir sözcü yaptığı açıklamada, protestocuların zorla Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe verdiğini belirtti.

Ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülke genelinden gelen binlerce gösterici, protestolar nedeniyle akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen ancak daha sonra kaldırılan başkent Kolombo'da bir araya gelmişti.

Sri Lanka medyasındaki haberlere göre, hükûmet karşıtı yüzlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşmıştı.

- Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükûmet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükûmet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.