Sri Lanka'da kritik oylama

Hükümet koalisyonundan ve muhalefetten 179 milletvekili önerge lehinde oy kullandı.

Sadece bir kişinin önergeye karşı oy verdiği yasa tasarısında değişikliği yapmak için gereken 225 üyeli meclisteki üçte iki çoğunluk sağlandı.

Değişiklikle, yetkililerin atanması da dahil olmak üzere bazı devlet başkanlığı yetkileri, milletvekillerinden ve politikacı olmayan saygın kişilerden oluşan bir anayasa konseyine devredilecek.

Konsey, adayları atama için devlet başkanına öneride bulunacak.

Başbakanın kabine atamalarını tavsiye edeceği değişiklikte devlet başkanının savunma dışında herhangi bir kabine görevinde bulunmasına izin verilmeyecek.

Değişikliklerin yargı ve kamu hizmetinin bağımsızlığını sağlanmasına yardımcı olması bekleniyor.

Sri Lanka'nın toplam dış borcu 51 milyar doları aşarken bu yıl vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcunu ise geçici olarak temerrüde düşürmüştü.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, IMF ile yürüttüğü görüşmeler sonucu 2,9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına varmıştı.

- Sri Lanka'daki durum

Ekonomik krizle mücadelesini sürdüren Sri Lanka'da halk, ülkenin içinde bulunduğu mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülkede protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Dönemin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.