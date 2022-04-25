Sri Lanka'da olaylar büyüyor: Başbakanın evine girmek istediler

Ekonomik krizle boğuşan Sri Lanka'da binlerce üniversite öğrencisi, Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın başkent Kolombo'daki konutunun önünde dün toplandı.

Protestocular, Rajapaksa ve Rajapaksa'nın kardeşi olan Devlet Başkanı Gotaaya Rajapaksa'nın istifasını istedi.

Polis, evin önündeki kişilerin başka bölgelerdeki göstericilerle birleşmesini önlemek için başkent sokaklarında barikatlar kurdu.

Protestocularsa barikatları yıkarak konuta girmeye çalıştı. Konutu koruyan duvarlara tırmanan bir öğrenci "Yolu kapatabilirsiniz. Ancak bütün hükümet eve gidene kadar mücadele etmemizi durduramazsınız" diye konuştu.

Polis, Başbakan Rajapaksa'nın eylem sırasında konutta olmadığını bildirdi.

Kaynak: Independent Türkçe