Sri Lanka'da ölü sayısı artıyor

Sri Lanka'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayının 14'e yükseldiği bildirildi.

Sri Lanka Doğal Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Sri Lanka'da 3 Haziran’dan bu yana şiddetli yağışların neden olduğu selde 14 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu kaydedildi.

Açıklamada, sellerde 800’e yakın evin zarar gördüğü, 5 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Ülkede sular altında kalan yollar nedeniyle birçok bölgede ulaşımın aksadığına işaret edilen açıklamada, afetten yaklaşık 245 bin kişinin olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Öte yandan, sellerde mahsur kalan 66 kişi kurtarılırken, Sri Lanka donanması acil yardım çalışmalarına destek amacıyla bölgeye 33 kişilik bir ekip konuşlandırdı.