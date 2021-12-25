Sri Lanka'da polis, meslektaşlarına kurşun yağdırdı: 4 ölü

Emniyet Sözcülerinden Nihal Thalduwa, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Thirukkovil bölgesinde yer alan karakolda görevli bir polisin gece saatlerinde meslektaşlarına ateş açtığını söyledi.

Thalduwa, açılan ateşte 4 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin de yaralandığını ifade etti.

Karakol amirinin de yaralılar arasında bulunduğunu kaydeden Thalduwa, yaralıların hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Thalduwa, saldırıyı düzenleyen polisin farklı bir karakola giderek teçhizatıyla teslim olduğunu aktardı.

Polisin meslektaşlarına neden ateş açtığının henüz bilinmediğine dikkati çeken Thalduwa, olayı soruşturması için bir ekip kurulduğunu belirtti.

Olayın meydana geldiği Thirukkovil bölgesi, Sri Lanka'daki iç savaşın sonlandığı 2009'a kadar "savaş bölgesi" olarak adlandırılan alanda yer alıyor.